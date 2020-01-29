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Без Тайсона, Пятова и Степаненко. Стартовый состав Шахтера в спарринге с Пролетером

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Без Тайсона, Пятова и Степаненко. Стартовый состав Шахтера в спарринге с Пролетером
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Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав на товарищеский матч с сербским "Пролетером.

Шевченко, Кирюханцев, Кривцов, Муравский, Сиприано, Маркос, Бондаренко, Тете, Дентиньо, Вакула, Сикан.

Запасные: Пятов, Трубин, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Бондарь, Степаненко, Тайсон, Марлос, Веллингтон Нем, Коноплянка, Коваленко, Патрик, Болбат, Мудрик, Фернандо, Мораес.

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Напомним, что матч начнется в 9:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) спарринг Пролетер (Нови-Сад) тренировочный сбор
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