Шахтер - Пролетер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня донецкий "Шахтер" в 9:45 начнет свой 3-й поединок на первом сборе в Турции.

На нашем сайте можно почитать о предыдущих - с "Воеводиной" и "Лехом". В одной "горняки" одержали победу, еще одна игра - вничью.

Сегодня "Шахтеру" противостоит 11-я команда (после 20 туров) чемпионата Сербии из города Нови-Сад.

29 января. Начало в 09:45

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Пролетер" (Новый Сад, Сербия)

Стартовый состав "Шахтера" и запасных мы подавали здесь.

Посмотреть матч можно по этой ссылке на сайте "Шахтера"