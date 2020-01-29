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Шахтер - Пролетер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Поединок горняков на сборе в Турции

Шахтер - Пролетер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Сегодня донецкий "Шахтер" в 9:45 начнет свой 3-й поединок на первом сборе в Турции.

На нашем сайте можно почитать о предыдущих - с "Воеводиной" и "Лехом". В одной "горняки" одержали победу, еще одна игра - вничью.

Сегодня "Шахтеру" противостоит 11-я команда (после 20 туров) чемпионата Сербии из города Нови-Сад.

29 января. Начало в 09:45

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Пролетер" (Новый Сад, Сербия)

Стартовый состав "Шахтера" и запасных мы подавали здесь.

Посмотреть матч можно по этой ссылке на сайте "Шахтера"

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Контрольный матч спарринг Пролетер (Нови-Сад)
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