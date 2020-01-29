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"Единственный позитивный момент – гол Супряги ". Снижко и Батагов – о третьем поражении Днепра-1 на сборах

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"Единственный позитивный момент – гол Супряги ". Снижко и Батагов – о третьем поражении Днепра-1 на сборах
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Футболисты СК "Днепр-1" Арсений Батагов и Александр Снижко поделились с пресс-службой клуба своими мыслями по поводу поражения чешскому "Богемианс" на учебно-тренировочном сборе.

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"Очень тяжелые ноги, такое впечатление, что мы везде не успевали на полсекунды. Соперник опережал нас, выигрывал каждый спорный мяч. Из-за результата не переживаем, но сыграли три матча и все проиграли – неприятно. Единственный позитивный момент – это гол Супряги, он вышел красивым и первым на сборе. Пора было уже забить… Приятно ли, что тренер соперника отметил меня и Супрягу? У нас разные вкусы в футболе", – сказал Снижко.

"В последние дни у нас снизились нагрузки на тренировках, поэтому, сейчас немного легче. В центре обороны я играл уже не впервые. Еще в академии такое случалось и в составе сборной. Мне подсказывали, но совсем немного. У нас хороший коллектив. Оценить свое выступление? Пускай это лучше делает тренерский штаб, я воздержусь", – отметил Батагов.

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В статье: Богемианс (Прага) Александр Снижко СК Днепр-1 Арсений Батагов
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