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Санжар: Думаю, нам удастся договориться с игроками, которые усилят Карпаты

Премьер-лига
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Слухи вокруг Карпат влияют на переговоры с футболистами

Санжар: Думаю, нам удастся договориться с игроками, которые усилят Карпаты
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Главный тренер "Карпат" Роман Санжар в эфире телеканала "Футбол 1" прокомментировал слухи, которые плодятся вокруг львовян.

- Для нас самое важное – комплектация. Наша команда стала еще моложе. Чтобы молодежь прогрессировала, мы должны привлечь опытных игроков. Будем приглашать разных футболистов на сбор, более опытных, чем наши.

Слухи вокруг команды влияют и на переговоры. Я веду переговоры с игроками, которые меня знают. Думаю, нам удастся договориться с игроками, которые нас усилят. Очень непростая ситуация вокруг клуба, она все равно решится, – цитирует Санжара Футбол NEWS.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов)
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