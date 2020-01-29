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Кирюханцев: Шахтер мог выиграть, мог и проиграть. Так получилось, что мы проиграли

Премьер-лига
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О первом поражении дончан в 2020-м году

Кирюханцев: Шахтер мог выиграть, мог и проиграть. Так получилось, что мы проиграли
Новина українською

Защитник "Шахтера" Игорь Кирюханцев для пресс-службы "горняков" прокомментировал поражение от "Пролетера" (0:1) в контрольном матче.

- То, что матч прошел в первой половине дня, сказалось на игре?

- Нет, не думаю. Может быть, кто-то в первые минуты не проснулся, а потом втянулся уже. Какая разница, когда играть – утром или вечером. Лично для меня нет разницы. Может, для кого-то с утра тяжелее.

- Почему команде не удалось забить?

- Не знаю, это игра. Команда могла выиграть, могла и проиграть. Так получилось, что проиграли. Первый сбор подходит к концу, набираем кондиции. Еще второй сбор впереди. Думаю, наберем хорошую форму и покажем хороший результат, – сказал защитник.

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В статье: Шахтер (Донецк) Игорь Кирюханцев
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