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Иван Гецко: До увольнения Ковальца и Кучука моими фаворитами были Оболонь-Бровар и Рух
Прогноз забивного ветерана
Экс-игрок национальной сборной Украины (1992-1997 лет) Иван Гецко не верит в интригу в борьбе за золото чемпионата Украины - "Шахтер", считает, первого места не отдаст.
А вот шестой командой, говорит ветеран, будет ФК "Мариуполь", который заслуживает этого "по всем параметрам".
Высказался Гецко о интриге в борьбе за 2-3 позиции.
Именно сейчас трудно сказать, но надеюсь, что Заря сможет составить конкуренцию Динамо в борьбе за серебряные медали. Александрия, которая пока не нашла нужного нападающего, вместе с Десной, думаю, выше третьего места прыгнуть не сможет.
"Карпаты" бывший игрок "зелено-белых" (1988, 1997-2000 годов) считает главным претендентом на вылет.
Однако львовяне за последние годы научились держать удар в такой борьбе. Неизвестно, как еще будут обстоять дела у Львова.
Иван Гецко отметил: хочет, чтобы УПЛ пополнили "Днепр", "Металлист", и "Черноморец" - в каждом из клубов экс-футболист успел поиграть.
А если серьезно, то важно, чтобы это были устойчивые финансово клубы с хорошей инфраструктурой. По ходу первой части сезона одними из моих фаворитов были "Рух" и "Оболонь-Бровар" с тренерами-максималистами во главе. Однако после непонятных отставок теперь уже не буду столь категоричен. Я не против видеть в УПЛ и "Волынь", клуб, знает, что такое элита. Хотя повыситься в классе может кто-то на примере "Колоса", провинциальной команды.