Иван Гецко: До увольнения Ковальца и Кучука моими фаворитами были Оболонь-Бровар и Рух

Экс-игрок национальной сборной Украины (1992-1997 лет) Иван Гецко не верит в интригу в борьбе за золото чемпионата Украины - "Шахтер", считает, первого места не отдаст.

А вот шестой командой, говорит ветеран, будет ФК "Мариуполь", который заслуживает этого "по всем параметрам".

Высказался Гецко о интриге в борьбе за 2-3 позиции.

Именно сейчас трудно сказать, но надеюсь, что Заря сможет составить конкуренцию Динамо в борьбе за серебряные медали. Александрия, которая пока не нашла нужного нападающего, вместе с Десной, думаю, выше третьего места прыгнуть не сможет.

"Карпаты" бывший игрок "зелено-белых" (1988, 1997-2000 годов) считает главным претендентом на вылет.

Однако львовяне за последние годы научились держать удар в такой борьбе. Неизвестно, как еще будут обстоять дела у Львова.

Иван Гецко отметил: хочет, чтобы УПЛ пополнили "Днепр", "Металлист", и "Черноморец" - в каждом из клубов экс-футболист успел поиграть.