Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Колосковый" удар. Обзор двух товарищеских матчей ковалевского Колоса
Два скальпа клуба с Ковалевки
Вчера, 28 января, ковалевский "Колос" во время сбора в Турции провел сразу два спарринга в день: с южнокорейским "Ансан гринерс" и австрийским "Форвертс".
В обоих украинцы с Ковалевки одержали победы.
10:00. Товарищеский матч
"Колос" (Ковалевка) - "Ансан Гринерс" (Ансан, Южная Корея) - 4: 2 (3: 0)
Голы: Антюх (18), (40), (59), Волков (43) -? (40), ? (45).
Читайте такжеКолос завершил сбор двумя победами за один день
15:30. Товарищеский матч
"Колос" (Ковалевка) - "Форвертс" (Штейр, Австрия) - 2: 0 (1: 0)
Голы: Ильин (45), Антюх (77).
Видеообзор обоих матчей
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Колос
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...