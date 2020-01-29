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"Колосковый" удар. Обзор двух товарищеских матчей ковалевского Колоса

Премьер-лига
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Два скальпа клуба с Ковалевки

"Колосковый" удар. Обзор двух товарищеских матчей ковалевского Колоса
Новина українською

Вчера, 28 января, ковалевский "Колос" во время сбора в Турции провел сразу два спарринга в день: с южнокорейским "Ансан гринерс" и австрийским "Форвертс".

В обоих украинцы с Ковалевки одержали победы.

10:00. Товарищеский матч

"Колос" (Ковалевка) - "Ансан Гринерс" (Ансан, Южная Корея) - 4: 2 (3: 0)

Голы: Антюх (18), (40), (59), Волков (43) -? (40), ? (45).

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15:30. Товарищеский матч

"Колос" (Ковалевка) - "Форвертс" (Штейр, Австрия) - 2: 0 (1: 0)

Голы: Ильин (45), Антюх (77).

Видеообзор обоих матчей

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В статье: Товарищеский матч УПЛ Колос (Ковалевка) Денис Антюх Ансан Гринерс (Южная Корея) Форвертс (Австрия)
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Источник:
ФК Колос

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