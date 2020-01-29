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Артем Бондаренко: В первом тайме Пролетер всей командой стоял сзади

Премьер-лига
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Артем Бондаренко: В первом тайме Пролетер всей командой стоял сзади
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Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал поражение от "Пролетера" (0:1) в контрольном матче.

"В первом тайме "Пролетер" всей командой стоял сзади, и нам тяжело было вскрыть оборону соперника. Возможно, требовалось больше индивидуальных действий. Во второй половине мы подустали и потеряли контроль, пропустили мяч.

Спарринг — это, с одной стороны, лишь тренировка, но хочется всегда добиваться положительного результата. К сожалению, сегодня не получилось", - сказал Бондаренко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
ФК Шахтер

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