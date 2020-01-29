Ящишин: Возможно, если Карпаты не получат эту землю, то прекратят свое существование

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал, для чего клубу нужна земля рядом со стадионом "Украина". По словам функционера, без нее клуб попросту может прекратить существование.

"Мы говорили и не один раз о том, что клуб, вполне возможно, прекратит свое существование, если не получит эту землю. Потому что у нас просто не останется инвестора.

Конечно, это все может в один момент остановиться, клуб просто закроется. Возможно, для кого-то это не станет трагедией. Возможно, кто-то это забудет на следующий день. Не знаю, клуб с такой историей, брендом может просто исчезнуть. А на следующий день появятся "Карпаты-1" или "Карпаты-1963".

К сожалению, есть какое-то состояние неопределенности, которое очень давит на нашу психику. Сейчас есть шанс спастись, учитывая, что город подставил нам в тяжелую минуту плечо, а не подножку, как сказал Андрей Садовый.

Мы будем бороться до конца. Возможно, мы все-таки получим эту землю, которая даст нам дополнительные ресурсы и средства для существования", - сказал Ящишин.