Премьер-лига
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Карпаты просматривают Аржанова
Опытный хавбек может продолжить карьеру в Карпатах
"Карпаты" могут пополниться опытным украинским полузащитником Владимиром Аржановым.
Как сообщает ТК "Футбол", 34-летний хавбек находится на просмотре в львовском клубе, который проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.
Отметим, что последним клубом 34-летнего футболиста был одесский "Черноморец", который футболист покинул в декабре 2019-го. В этом сезоне в Первой лиге хавбек провел 18 матчей и забил 4 гола.
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Источник:ТК Футбол
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