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Карпаты просматривают Аржанова

Премьер-лига
(1 голосов)

Опытный хавбек может продолжить карьеру в Карпатах

Карпаты просматривают Аржанова
Новина українською

"Карпаты" могут пополниться опытным украинским полузащитником Владимиром Аржановым.

Как сообщает ТК "Футбол", 34-летний хавбек находится на просмотре в львовском клубе, который проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

Отметим, что последним клубом 34-летнего футболиста был одесский "Черноморец", который футболист покинул в декабре 2019-го. В этом сезоне в Первой лиге хавбек провел 18 матчей и забил 4 гола.

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В статье: Владимир Аржанов Карпаты (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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