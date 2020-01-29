Карпаты просматривают Аржанова

"Карпаты" могут пополниться опытным украинским полузащитником Владимиром Аржановым.

Как сообщает ТК "Футбол", 34-летний хавбек находится на просмотре в львовском клубе, который проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

Отметим, что последним клубом 34-летнего футболиста был одесский "Черноморец", который футболист покинул в декабре 2019-го. В этом сезоне в Первой лиге хавбек провел 18 матчей и забил 4 гола.