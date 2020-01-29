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Вакуленко подписал контракт с чемпионом Армении
Украинец перешел в клуб Арарат-Армения
Украинский центрбек Сергей Вакуленко, который до недавнего времени защищал цвета "Карпат", продолжит карьеру в армянском клубе "Арарат-Армения".
Игрок на правах свободного агента подписал контракт на 1 год с опцией продления на 1,5 года. Украинец уже присоединился к новой команде на кипрском сборе.
Напомним, что 26-летний футболист в этом сезоне сыграл за "Карпаты" 16 матчей. До 2019 года защитник находился в структуре "Шахтера", однако играл, в основном, по арендам.
Напомним, что "Арарат-Армения" является действующим чемпионом страны, а в нынешнем сезоне пока что идет на 2-м месте, отставая от "Лори" на 1 балл.
????Նոր տրանսֆեր: Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ակումբին է միացել 26-ամյա ուկրաինացի պաշտպան Սերգեյ Վակուլենկոն: ☑️Սերգեյը հանդիսացել է ուկրաինական «Շախտյոր», «Մարիուպոլ», «Արսենալ Կիև» և մի շարք այլ ակումբների ֆուտբոլիստ: ????Մինչ «Արարատ-Արմենիա» տեղափոխվելը եղել է ուկրաինական «Կարպատի» ակումբի ֆուտբոլիստ: - New Transfer. We are happy to announce that 26th year old Ukrainian player Serhii Vakulenko joined our club. Before joining us, he was a player of FC Karpaty! Welcome Serhii!???????????????? #ԱրարատԱրմենիա #ՀայկականՖուտբոլ #AraratArmenia
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