Вакуленко подписал контракт с чемпионом Армении

Украинский центрбек Сергей Вакуленко, который до недавнего времени защищал цвета "Карпат", продолжит карьеру в армянском клубе "Арарат-Армения".

Игрок на правах свободного агента подписал контракт на 1 год с опцией продления на 1,5 года. Украинец уже присоединился к новой команде на кипрском сборе.

Напомним, что 26-летний футболист в этом сезоне сыграл за "Карпаты" 16 матчей. До 2019 года защитник находился в структуре "Шахтера", однако играл, в основном, по арендам.

Напомним, что "Арарат-Армения" является действующим чемпионом страны, а в нынешнем сезоне пока что идет на 2-м месте, отставая от "Лори" на 1 балл.