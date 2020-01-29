Мариуполь вернулся в Украину и на втором сборе запланировал 6 спаррингов

"Мариуполь" завершил свой первый учебно-тренировочный сбор в Турции и вернулся в Украину.

По дороге не обошлось без неожиданностей: из-за сильного тумана аэропорт Запорожья не принимал самолеты, поэтому лайнер с мариупольцами на борту вынужден был сесть сегодня утром в Киеве.

Дальше в графике команды три дня выходных. На второй сбор, который также пройдет в Сиде, азовцы отправятся 1-го февраля.

На втором сборе "Мариуполь" планирует провести 6 спаррингов. Имена соперников азовцев по контрольным матчам будут известны позже.