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Мариуполь вернулся в Украину и на втором сборе запланировал 6 спаррингов

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Бабича вернулась на родину

Мариуполь вернулся в Украину и на втором сборе запланировал 6 спаррингов
Новина українською

"Мариуполь" завершил свой первый учебно-тренировочный сбор в Турции и вернулся в Украину.

По дороге не обошлось без неожиданностей: из-за сильного тумана аэропорт Запорожья не принимал самолеты, поэтому лайнер с мариупольцами на борту вынужден был сесть сегодня утром в Киеве.

Дальше в графике команды три дня выходных. На второй сбор, который также пройдет в Сиде, азовцы отправятся 1-го февраля.

На втором сборе "Мариуполь" планирует провести 6 спаррингов. Имена соперников азовцев по контрольным матчам будут известны позже.

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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