Шаран: На первом сборе приятно удивили наши молодые футболисты

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о том, как проходит первый учебно-тренировочный сбор команды в Турции.

- Владимир Богданович, ваши впечатления от первого учебно-тренировочного сбора в Турции?

- Впечатления положительные. Во-первых - погода была замечательная. Все тренировки, все матчи состоялись по графику, и это здорово. В отличном состоянии футбольные поля, тренажерный зал, питание, проживание. Все было, как всегда, на высоте. Не случайно мы уже 8 лет находимся в одном городе.

- Результаты контрольных матчей впечатляющие. В пяти встречах 19 мячей забито и только 5 пропущено.

- Сейчас хорошая конкуренция в команде. Каждый из футболистов стремится продемонстрировать свои лучшие качества на поле. И, действительно, тренерский штаб требовал от них больше действий на половине поля соперника, и за счет этого команда забивала много мячей. Мы заставляли соперника ошибаться и это приносило свои дивиденды. Да и реализация была неплохой. Денис Устименко лучший бомбардир на этом сборе (4 мяча). Надо сказать, не в обиду командам-​​соперницам, мы были сильнее. Единственное, это проблемы с защитой в нашей команде. Хотелось бы чтобы поменьше пропускали, хотя я не скажу, что пропустили слишком много. Если учитывать пять спаррингов, то мы пропустили всего 5 мячей

- Бросалось в глаза, что те футболисты, которые часто играли и в чемпионате, и в Лиге Европы, имели меньше игровой практики на сборах в Турции, а вот молодые футболисты и новички играли больше. Это так и было запланировано?

- Да. Мы хотели посмотреть молодых исполнителей и тех футболистов, которые имели недостаточно игровой практики в чемпионате. На сбор мы взяли необычно большое количество игроков.

- Как показала себя на сборах молодежь?

- Меня приятно удивили наши молодые футболисты. Они очень старались и выдержали немалые физические нагрузки. План работы был таков, что костяк команды, который был задействован в матчах Лиги Европы и в чемпионате, работал по одному графику. А молодые игроки имели несколько другой формат подготовки. В разговоре с президентом клуба мы договорились, что и на второй учебно-тренировочный сбор возьмем молодых перспективных игроков, чтобы они в хороших условиях тренировались и прогрессировали. Это я имею в виду Максима Ивахно, Александра Мельника и Дениса Устименко.

- Все ли здоровы в команде?

- Я недоволен тем, что микротравмы получили ведущие игроки Кирилл Ковалец и Евгений Банада. Я бы хотел, чтобы они больше играли. К большому сожалению, они провели мало игрового времени. Надеюсь, что ко второму сбору эти футболисты подойдут в оптимальных кондициях.

2 февраля из Киева прилетит специалист, который работает с молодежной сборной, и проведет тестирование. На вторую половину сборов у нас запланировано шесть спаррингов, учитывая тот насыщенный график внутреннего чемпионата из-за смещения календаря для нашей сборной. Потому на старте второй части чемпионата нас ждет непростая неделя: два поединка в чемпионате, плюс кубковая игра.

- Как показали свою работоспособность новички команды?

- Выдержали нагрузки. Роман Вантух в предпоследнем поединке почувствовал боль в приводящей мышце, и попросил замену. Пару дней пропустил, но уже будет готов на втором тренировочном сборе. В целом, новички неплохо себя проявили, но видно, что не хватает понимания, и требования, видимо, в других командах были другие. Нормально отработали и Артем Гордиенко, и Богдан Мишенко, возможно Богдану где немного тяжелее было, а так, в принципе, нормально.

- Что касается планов по второму учебно-тренировочному сбору?

- На втором учебно-тренировочном сборе будет больше практики. Тренировки, которые были в Алании, можно назвать специфическими. Это максимально силовые упражнения в тренажерном зале, интервальный бег. Сейчас будем работать над скоростной выносливостью, короткими дистанциями, ну и конечно, над скоростью. Также сделаем акцент на тактике. У нас практически каждый день была теория. Тоже самое будет и на вторых тренировочных сборах. Надеюсь, что и погода и настроение футболистов, их стремление и желание к работе, все эти компоненты придадут прочности в тот фундамент, который мы закладываем на вторую часть чемпионата.