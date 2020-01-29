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Сергей Ковалец: Хачериди и Гармаш могли играть в более сильных чемпионатах

Премьер-лига
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Их просто вовремя не продали

Сергей Ковалец: Хачериди и Гармаш могли играть в более сильных чемпионатах
Новина українською

Украинский тренер и бывший игрок "Динамо" Сергей Ковалец высказался относительно первого сбора киевлян в Турции.

"Динамо" взяло на первый сбор 27-28 игроков, потому что дают нашим молодым украинским футболистам попробовать себя в подготовительном периоде с первой командой. Это здорово.

Ушел Гармаш. Это был один из ключевых игроков "Динамо". Тот же Женя Хачериди. К сожалению, их вовремя не продали, если вообще были варианты. Они могли бы играть в лучших чемпионатах. Но есть как есть", - сказал Ковалец.

Напомним, что Денис Гармаш этой зимой отправился вполугодичную аренду в турецкий "Ризеспор".

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В статье: Денис Гармаш Сергей Ковалец Евгений Хачериди Динамо (Киев)
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