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Пиварич и Буяльский - лучшие игроки Динамо на сборе по системе гол+пас

Премьер-лига
(1 голосов)

Статистика игроков на первом сборе Динамо

Пиварич и Буяльский - лучшие игроки Динамо на сборе по системе гол+пас
Новина українською

Киевское "Динамо" представило статистику игроков на первом турецком сборе.

Во время сбора киевляне провели 6 спаррингов – "Легия" (1:1), "Нефтчи" (2:1), "Вардар" (4:0), "Хайдук" (0:1), "Динамо" Брест (3:0) и "Кайрат" (2:0).

Разница мячей в данных поединках – 12:3.

В 6 матчах были задействованы 27 футболистов. Больше всех времени на поле провел голкипер Георгий Бущан, который сыграл 315 минут и при этом пропустил 1 мяч.

Лучшие бомбардиры команды на сборе: – Пиварич, Дуэлунд, Каргбо и Русин. У всех по 2 забитых гола.

Лучшие ассистенты: Шепелев и Буяльский - по 2 ассиста.

По системе гол+пас лучшими стали Пиварич и Буяльский. У хорвата – 2+1, у украинца – 1+2.

Напомним, что второй сбор "Динамо" в Турции начнется 2 февраля.

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В статье: Виталий Буяльский Георгий Бущан Динамо (Киев) Йосип Пиварич Владимир Шепелев Назарий Русин Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ФК Динамо

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