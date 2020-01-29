Пиварич и Буяльский - лучшие игроки Динамо на сборе по системе гол+пас

Киевское "Динамо" представило статистику игроков на первом турецком сборе.

Во время сбора киевляне провели 6 спаррингов – "Легия" (1:1), "Нефтчи" (2:1), "Вардар" (4:0), "Хайдук" (0:1), "Динамо" Брест (3:0) и "Кайрат" (2:0).

Разница мячей в данных поединках – 12:3.

В 6 матчах были задействованы 27 футболистов. Больше всех времени на поле провел голкипер Георгий Бущан, который сыграл 315 минут и при этом пропустил 1 мяч.

Лучшие бомбардиры команды на сборе: – Пиварич, Дуэлунд, Каргбо и Русин. У всех по 2 забитых гола.

Лучшие ассистенты: Шепелев и Буяльский - по 2 ассиста.

По системе гол+пас лучшими стали Пиварич и Буяльский. У хорвата – 2+1, у украинца – 1+2.

Напомним, что второй сбор "Динамо" в Турции начнется 2 февраля.