Заря завершила первый сбор уверенной победой над сербским Вождовацем

"Заря" провела свой заключительный спарринг на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. В среду 29 января луганчане сыграли с сербским "Вождовацем".

Луганчане выглядели увереннее соперника, причем не только в атаке, но и в обороне, вовремя гася наскоки сербов.

Вполне закономерно превосходство украинцев воплотилось в голы Юрченко и Леднева, при этом последний в середине первого тайма еще и пенальти не реализовал.

Впрочем, итоговые 2:0 - справедливая и достаточно уверенная победа луганчан.

30-го января "Заря" возвращается в Украину, где игроки получат несколько выходных дней, а 2-го февраля "черно-белые" снова отправятся в Турцию, где проведут второй учебно-тренировочный сбор.

"Заря" - "Вождовац" 2:0

"Заря": Никола Василь (Заури Махарадзе, 46), Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Дмитрий Поддубный, Богдан Михайличенко, Ловро Цвек (Игорь Чайковский, 63), Владлен Юрченко (Андрейс Цыганикс, 46), Богдан Леднев (Максим Лунев, 63), Дмитрий Хомченовский, Владислав Кабаев (Михайло Перович, 46), Артем Громов (Даниил Алефиренко, 80).

Голы: Владлен Юрченко, 24; Богдан Леднев, 52.

На 27-й минуте Богдан Леднев не реализован пенальти (вратарь).