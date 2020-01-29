Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Козловский: Если кипрские компании передадут Карпаты Львову, клуб будет спасен
Президент Руха считает, что Карпаты должны перейти в собственность Львова
Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал о том, какими действиями он готов помочь кризисным "Карпатам".
– Нарисовал четкую формулу, как сделать так, чтобы немедленно спасти "Карпаты". Зарегистрировал решение, которое обещал, оно касается выделения 50 млн гривен в год.
Если кипрские компании будут готовы передать эту команду в собственность города, и это решение будет проголосовано в горсовете, я гарантирую, что "Карпаты" в этом сезоне не вылетят. Я гарантирую, что максимум за два года найду инвестора, который станет совладельцем клуба.
Гарантирую, что бизнес Львова готов объединиться вокруг "Карпат". Я это гарантирую. Все, что нужно – проголосовать за решение, которое я зарегистрировал. Единственный путь, как сегодня спасти "Карпаты". Других путей уже, к сожалению, нет.
Если это сделаем, будет чудно. Этого пациента еще можно спасти. Оживить в морге удастся. Других вариантов нет. А все остальное, что рассказывают, это так, лишь бы отцепились.
– Как будет развиваться ситуация дальше?
– Мяч на поле "Карпат". Посмотрим, что они будут играть. Подозреваю, что забьют себе голы, как всегда
Новости по теме
- 17:38 Украинские Ящишин: Возможно, если Карпаты не получат эту землю, то прекратят свое существование
- 22:00 Украинские Козловский: Я готов сложить с себя полномочия президента Руха и на год стать и.о. чего-то там Карпат
- 20:13 Украинские Карпаты отказались участвовать в ток-шоу "Карпаты: Что умерло — умереть не может?"