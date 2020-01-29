  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Козловский: Если кипрские компании передадут Карпаты Львову, клуб будет спасен
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Козловский: Если кипрские компании передадут Карпаты Львову, клуб будет спасен

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Руха считает, что Карпаты должны перейти в собственность Львова

Козловский: Если кипрские компании передадут Карпаты Львову, клуб будет спасен
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал о том, какими действиями он готов помочь кризисным "Карпатам".

– Нарисовал четкую формулу, как сделать так, чтобы немедленно спасти "Карпаты". Зарегистрировал решение, которое обещал, оно касается выделения 50 млн гривен в год.

Если кипрские компании будут готовы передать эту команду в собственность города, и это решение будет проголосовано в горсовете, я гарантирую, что "Карпаты" в этом сезоне не вылетят. Я гарантирую, что максимум за два года найду инвестора, который станет совладельцем клуба.

Гарантирую, что бизнес Львова готов объединиться вокруг "Карпат". Я это гарантирую. Все, что нужно – проголосовать за решение, которое я зарегистрировал. Единственный путь, как сегодня спасти "Карпаты". Других путей уже, к сожалению, нет.

Если это сделаем, будет чудно. Этого пациента еще можно спасти. Оживить в морге удастся. Других вариантов нет. А все остальное, что рассказывают, это так, лишь бы отцепились.

– Как будет развиваться ситуация дальше?

– Мяч на поле "Карпат". Посмотрим, что они будут играть. Подозреваю, что забьют себе голы, как всегда

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Григорий Козловский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Кююмалайнен (Київ)
29.01.2020 в 22:53
Есть и правильные мысли, но что-то очень уж много в нете информации по поиску "Козловский, Карпаты", разошелся Григорий Петрович не на шутку... 50 миллионов гривен для команды УПЛ да ещё и из бюджета, откуда вовремя за все годы независимости деньги ещё никуда не приходили, это как бы маловато будет. Для второй лиги в самый раз. Да и бюджет такая штука - переголосовали и нет финансирования. Тем более, если не ошибаюсь, ТзОВ в коммунальную собственность фиг переведешь, а значит нужно перерегистрировать клуб, а это уже не "Карпаты".
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...