Козловский: Если кипрские компании передадут Карпаты Львову, клуб будет спасен

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал о том, какими действиями он готов помочь кризисным "Карпатам".

– Нарисовал четкую формулу, как сделать так, чтобы немедленно спасти "Карпаты". Зарегистрировал решение, которое обещал, оно касается выделения 50 млн гривен в год.

Если кипрские компании будут готовы передать эту команду в собственность города, и это решение будет проголосовано в горсовете, я гарантирую, что "Карпаты" в этом сезоне не вылетят. Я гарантирую, что максимум за два года найду инвестора, который станет совладельцем клуба.

Гарантирую, что бизнес Львова готов объединиться вокруг "Карпат". Я это гарантирую. Все, что нужно – проголосовать за решение, которое я зарегистрировал. Единственный путь, как сегодня спасти "Карпаты". Других путей уже, к сожалению, нет.

Если это сделаем, будет чудно. Этого пациента еще можно спасти. Оживить в морге удастся. Других вариантов нет. А все остальное, что рассказывают, это так, лишь бы отцепились.

– Как будет развиваться ситуация дальше?

– Мяч на поле "Карпат". Посмотрим, что они будут играть. Подозреваю, что забьют себе голы, как всегда