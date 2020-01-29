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Официально: Система VAR будет с февраля работать в УПЛ в полноценном режиме

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый матч с VAR - Динамо - Ворскла

Официально: Система VAR будет с февраля работать в УПЛ в полноценном режиме
Новина українською

Украинская ассоциация футбола официально подтвердила, что система видеоассистента арбитра VAR будет полноценно работать в весенних матчах УПЛ.

Также сообщается, что VAR в УПЛ будет использоваться только в двух матчах тура, но они не должны проходить в один день.

Впервые в полном объеме VAR будет применен 22-го февраля в матче УПЛ "Динамо" - "Ворскла", а 23-го февраля VAR будет работать на матче "Шахтер" - "Десна".

"Матч "Динамо" - "Ворскла" 22-го февраля станет историческим в УПЛ, так как во время игры впервые будет использоваться система VAR", - сообщил вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олег Протасов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) VAR
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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Serega1111 (Киев)
29.01.2020 в 21:20
Как-то туповато - только в двух матчах в туре. Вроде ж все должны быть в равных условиях. Цель хорошая, но как всегда реализовываться будет через ж.опу..
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+1
0
миг-25 (киев)
29.01.2020 в 21:10
Я считаю что ВАР надо использовать только на матчах донецких ДЕБРИ-Бомжи и -Мариуполь -Ворскла- Олимпик- Карпаты- так как только в этих матчах ведется настоящая борьба с первой и до последней минуты-и результат-НЕПРЕДСКАЗУЕМ И какой смылс в ВАР-если там будет все решать ахметовская прокладка-Некто Протасов
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0
0
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Romerik (YNWA)
29.01.2020 в 20:46
...Хотя может я что то не так понял, и Вар будет использоваться каждый тур на двоих главных матчах, но смысл моих слов от этого не меняется...
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0
0
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Romerik (YNWA)
29.01.2020 в 20:42
Как по мне, то раз уж обделили все клубы кроме двоих, то нужно было ваз использовать в матчах Зори и ДК... Это прямые конкуренты за второе место, и несправедливая потеря очков в каком то матче может стоить места в таблице. А ШД сейчас думаю ВАР как то побоку. Ну выиграют они 1,2 матча матча со скандалом, ну и что. Уже все привыкли, и ситуация в турнирной таблице для ШД не поменяется. А от в следующем то да, нужно глаз да глаз за обоими... Вообщем будим VARить за ситуацией...
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+2
-1
popperklopper (Днепропетровск)
29.01.2020 в 20:39
Что же то с судьями случится?)))) ИНФАРКТ!!!!!! ААААААААААААА Что делать? я не понимаю как придумать? АААААА))))
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+1
0
popperklopper (Днепропетровск)
29.01.2020 в 20:38
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ
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0
0
popperklopper (Днепропетровск)
29.01.2020 в 20:38
УТИ ПУТИ
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0
0

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