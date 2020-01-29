Официально: Система VAR будет с февраля работать в УПЛ в полноценном режиме

Украинская ассоциация футбола официально подтвердила, что система видеоассистента арбитра VAR будет полноценно работать в весенних матчах УПЛ.

Также сообщается, что VAR в УПЛ будет использоваться только в двух матчах тура, но они не должны проходить в один день.

Впервые в полном объеме VAR будет применен 22-го февраля в матче УПЛ "Динамо" - "Ворскла", а 23-го февраля VAR будет работать на матче "Шахтер" - "Десна".

"Матч "Динамо" - "Ворскла" 22-го февраля станет историческим в УПЛ, так как во время игры впервые будет использоваться система VAR", - сообщил вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов.