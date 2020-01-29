Леднев: Нравится, что мы играем в свой футбол

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев рассказал о победе в спарринге с "Вождовацем" (2:0), а также подвел итог сбора в Турцию.

"Хорошая игра, то что, наигрывали на тренировках, то получалось. Наигрывали связи, поймали хороший тонус.

Обидно не забить пенальти, но хорошо, что собрался и забил потом.

Хороший сбор, хорошую работу проделали. Чувствуется, что ноги стали сильнее. Я думаю, что на втором сборе будет полный порядок и будем готовы.

Нравится, что мы играем в свой футбол и будем дальше продолжать так действовать", - сказал Леднев.