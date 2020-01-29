Пятов: Вратари тоже любят поиграть в футбол

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов поделился мнением о первом сборе и ожиданиями от противостояния с "Бенфикой".

– Андрей, на что был сделан упор в тренировках этого сбора?

– На все обращали внимание: на тактику, технику. Главное сейчас – тактически подготовиться к встрече с ближайшим соперником, ну и немного в физике прибавить за счет интенсивных тренировок. А в целом все нормально и сборы идут своим чередом.

– Можно ли по нагрузкам сравнить эти сборы с предыдущими?

– У каждого наставника свое видение процесса. Мы не бегаем, круги не наматываем, вся работа проходит через упражнения с мячом. Таков сейчас футбол, как и принципы нашего тренерского штаба.

– Вратари тоже много тренируются с полевыми, много работают ногами?

– Конечно, как и всегда. Это задача каждого вратаря – играть как последний защитник, что уже не новшество. Мы ведь любим поиграть в футбол! Тренеры подключают нас к упражнениям как нейтральных футболистов, в квадраты играем.

– На сборах с первой командой три голкипера. Всем хватает минут в спаррингах?

– Провели только три встречи, а планируется еще достаточно матчей. На втором сборе, наверное, будем играть по 90 минут. Все как обычно: начинаем по чуть-чуть, пробуем, чувствуем игру и под конец сборов выходим на свой уровень.