  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пятов: Вратари тоже любят поиграть в футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов: Вратари тоже любят поиграть в футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер горняков рассказал, как проходят сборы команды

Пятов: Вратари тоже любят поиграть в футбол
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов поделился мнением о первом сборе и ожиданиями от противостояния с "Бенфикой".

– Андрей, на что был сделан упор в тренировках этого сбора?

– На все обращали внимание: на тактику, технику. Главное сейчас – тактически подготовиться к встрече с ближайшим соперником, ну и немного в физике прибавить за счет интенсивных тренировок. А в целом все нормально и сборы идут своим чередом.

– Можно ли по нагрузкам сравнить эти сборы с предыдущими?

– У каждого наставника свое видение процесса. Мы не бегаем, круги не наматываем, вся работа проходит через упражнения с мячом. Таков сейчас футбол, как и принципы нашего тренерского штаба.

– Вратари тоже много тренируются с полевыми, много работают ногами?

– Конечно, как и всегда. Это задача каждого вратаря – играть как последний защитник, что уже не новшество. Мы ведь любим поиграть в футбол! Тренеры подключают нас к упражнениям как нейтральных футболистов, в квадраты играем.

– На сборах с первой командой три голкипера. Всем хватает минут в спаррингах?

– Провели только три встречи, а планируется еще достаточно матчей. На втором сборе, наверное, будем играть по 90 минут. Все как обычно: начинаем по чуть-чуть, пробуем, чувствуем игру и под конец сборов выходим на свой уровень.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...