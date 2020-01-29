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Скрипник: Мне грех жаловаться на своих игроков, могу сказать в их адрес только комплименты

Премьер-лига
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Заря завершила свой первый сбор

Скрипник: Мне грех жаловаться на своих игроков, могу сказать в их адрес только комплименты
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виткор Скрипник подвел итоги первого турецкого сбора команды.

"Мы всем довольны. Вначале несколько мешал неприятный холодный ветер, а так, сборы, как сборы.

Мне грех жаловаться на своих игроков, могу сказать в их адрес только комплименты. Молодежь, и те, кто вливается в коллектив, все стараются. Видно, что у нас хороший коллектив, и в таком коллективе всегда быстрее входить в него.

Все идет по плану. Все, что мы запланировали на первом сборе, мы выполнили. На втором сборе будем больше работать с мячом.

За контрольные матчи очки в таблице не добавляются. Мы больше в этих матчах смотрим на взаимодействие игроков, которые мы развиваем, и на это сейчас обращаем внимание. У ребят глаза горят, мы не хотим останавливаться, хотим развиваться дальше. Приятно работать с такой командой. Ну а тяжелые ноги на сборах, когда что-то болит, это быстрее проходит, когда хорошие результаты.

Четверка молодых игроков, которые были с командой на первом сборе, поедет и на второй сбор. Также есть еще четверка молодых игроков, по которым мы поговорим с тренером молодежной команды. Ну, на то они и сборы, чтобы молодежь с нами обвыкалась, привыкала к нашим требованиям. Конечно, больше времени они получат в своих командах, но то, что они показывают достойно уважения" – сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ФК Заря

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