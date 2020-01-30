Назарина: Это честь, выйти с капитанской повязкой такого великого клуба, как Карпаты

Полузащитник "Карпат" Егор Назарина поделился своими впечатлениями о спарринге со "Слованом" (1:1), в котором хавбек дебютировал с капитанской повязкой.

"Прежде всего я хочу сказать, что для меня честь выйти с капитанской повязкой такого большого клуба, как "Карпаты". И пусть это был товарищеский матч, я очень этому рад. Благодарен тренерскому штабу за то, что поверили в меня. Считаю, что мы сыграли неплохо, это для нас только первый спарринг. Поэтому даже на фоне такого соперника, как "Слован", мы смотрелись весьма достойно. Во втором тайме наш соперник, в принципе, ничем нам не угрожал, игра была полностью под нашим контролем. По пенальти - исполнял удар "по вратарю", наблюдал за его шагами и в конце концов пробил в противоположный от него угол.

Наш пропущенный гол на первых минутах? Возможно, потеря концентрации, ведь все же, повторюсь, это был наш первый товарищеский матч. Самое главное, что команда быстро собралась, адекватно отреагировала на пропущенный гол и в итоге сумела отыграть этот мяч и получить заслуженную ничью. В конце концов, во втором тайме должны были забивать еще и побеждать", - сказал Назарина.