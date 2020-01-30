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Легендарный капитан Карпат готов поддержать Козловского вместо Дыминского

Премьер-лига
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В перипетиях вокруг клуба

Легендарный капитан Карпат готов поддержать Козловского вместо Дыминского
Новина українською

Игорь Кульчицкий, капитан легендарного состава "Карпат", который завоевывал Кубок СССР 1969 года, поддержал львовского бизнесмена Григория Козловского, который выразил готовность на время сложить с себя полномочия президента "Руха", чтобы возглавить и спасти "Карпаты".

"Козловский дал слово, что удержит "Карпаты". Надо нам всем ему в этом помочь. Не просто поговорить и разойтись, а собраться болельщикам и с письмами подойти к мэру.

Читайте такжеКозловский: Я готов сложить с себя полномочия президента Руха и на год стать и.о. чего-то там Карпат

Поддержим Козловского, а он спасет "Карпаты". Я верю в него", - заверил Кульчицкий.

Напомним, что президентом "Карпат" является Петр Дыминский.

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В статье: Игорь Кульчицкий Петр Дыминский Рух (Львов) Карпаты (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Народне Толк-шоу

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