Легендарный капитан Карпат готов поддержать Козловского вместо Дыминского

Игорь Кульчицкий, капитан легендарного состава "Карпат", который завоевывал Кубок СССР 1969 года, поддержал львовского бизнесмена Григория Козловского, который выразил готовность на время сложить с себя полномочия президента "Руха", чтобы возглавить и спасти "Карпаты".

"Козловский дал слово, что удержит "Карпаты". Надо нам всем ему в этом помочь. Не просто поговорить и разойтись, а собраться болельщикам и с письмами подойти к мэру.

Поддержим Козловского, а он спасет "Карпаты". Я верю в него", - заверил Кульчицкий.

Напомним, что президентом "Карпат" является Петр Дыминский.