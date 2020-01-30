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Стартовый состав Шахтера на матч с Словацко

Премьер-лига
(1 голосов)

Запасные с матча из "Пролетером"

Стартовый состав Шахтера на матч с Словацко
Новина українською

Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав на контрольный поединок с чешским "Словацко".

Пятов, Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес.

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Запасные: Шевченко, Трубин, Кривцов, Кирюханцев, Муравский, Бондарь, Сиприано, Дентиньо, Маркос, Веллингтон Нем, Тете, Бондаренко, Коваленко, Вакула, Мудрик, Фернандо.

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Словацко (Чехия) тренировочный сбор
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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
30.01.2020 в 09:27
Откорректировали...
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Siren05 (Мариуполь)
30.01.2020 в 09:05
Коноплянка и в основе и в запасе! Наш пострел везде успел!
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