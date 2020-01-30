Бразилец Шахтера получил повреждение в товарищеском матче

Левый защитник "Шахтера", бразильский легионер Исмаили, получил повреждение в контрольном матче "горняков" с чешской командой "Словацко" на сборах в Турции.

Исмаили травмировал руку, когда пошел в подкат.

Ему тут же оказали помощь медики "Шахтера". Однако дальше играть Исмаили не смог.