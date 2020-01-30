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Шахтер одержал вторую победу на сборе в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Победа, ничья, поражение ...и снова победа

Шахтер одержал вторую победу на сборе в Турции
Новина українською

В последнем матче на первых сборах в Турции "Шахтер" победил чешский "Словацко" со счетом 1:0.

В отличие от вчерашнего спарринга с сербским "Пролетером" в этот раз, на матч с чешским "Словацко", "горняки" вышли основным составом.

Первый тайм сказался привычной активностью левого фланга "Шахтера", где сначала Исмаили вывел на удар Марлоса, неточно по воротам после быстрой атаки пробивал Коноплянка, а потом и Алан Патрик выводил на удар левого бразильского защитника. Два раза чехов спасал голкипер Трмал.

А на 36 минуте активного Исмаили горнякам пришлось заменить - из-за повреждения.

Проходы из центральной зоны устраивали Степаненко и Тайсон - в случае с первым был пас на Мораеса в офсайд, а удар бразильца взял вратарь "Словацко".

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В концовке первой половины игры Марлос с Мораесом выводили под удар Николая Матвиенко. Однако забить в этом тайме "Шахтеру" не удалось.

Во второй половине игры сразу после выхода Коваленко "Шахтер" повел в счете: Болбат отлично открылся на правом фланге и получил пас, который вывел его один на один с Трмалом. Сергей не пробил, чего от него ждал вратарь "Словацко", а отдал влево на Коваленко - тот расстрелял ворота чехов.

Активности "Шахтеру" в атаке добавил в конце встречи выход Даниила Сикана, которого пресс-служба "Шахтера" почему-то забыла упомянуть в заявке на матч. Сразу после выхода он прорывался по левому флангу и заставил массивных чешских защитников в один момент дважды нарушать правила.

30.01.2020. Regnum Sports Center (Анталия, Турция). Товарищеский матч

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Словацко" (Угерске-Градиште, Чехия) 1:0 (0:0)

Гол: Коваленко (56)

"Шахтер": Пятов, Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бондарь, 36), Степаненко (Маркос Антонио, 75), Патрик, Марлос (Тете, 75), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 56), Мораес (Сикан, 82).

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Словацко (Чехия) Контрольный матч спарринг
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Комментарии (6)
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v.grischuk (Винница)
30.01.2020 в 11:49
Реально во всех играх, игра в атаке Шахты - печаль((((
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+1
0
v.grischuk (Винница)
30.01.2020 в 11:48
Психанули)))))) Основой вырвали один голок))))Рокер - Коваленко!!
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0
0
daqo30
30.01.2020 в 11:30
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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0
0
СашаXM (Хмельницкий)
30.01.2020 в 11:26
каким-то сёлам больше 1го забить не могут, зато только ЧУ и фармы - ложат по 3-4 ))
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+2
0
tolibgan (Запорожье)
30.01.2020 в 11:25
Очень плохая реализация!! Оооочень плохая!! Каштру разваливает атаку шахтёра
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+1
-1
EddyVanHallen (Измаил)
30.01.2020 в 11:18
Заголовок должен был быть несколько другим :"Шахтёр" основным составом, благодаря голу из офсайда, порвал 11-ю команду Чехии."
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+2
-1

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