Шахтер одержал вторую победу на сборе в Турции

В последнем матче на первых сборах в Турции "Шахтер" победил чешский "Словацко" со счетом 1:0.

В отличие от вчерашнего спарринга с сербским "Пролетером" в этот раз, на матч с чешским "Словацко", "горняки" вышли основным составом.

Первый тайм сказался привычной активностью левого фланга "Шахтера", где сначала Исмаили вывел на удар Марлоса, неточно по воротам после быстрой атаки пробивал Коноплянка, а потом и Алан Патрик выводил на удар левого бразильского защитника. Два раза чехов спасал голкипер Трмал.

А на 36 минуте активного Исмаили горнякам пришлось заменить - из-за повреждения.

Проходы из центральной зоны устраивали Степаненко и Тайсон - в случае с первым был пас на Мораеса в офсайд, а удар бразильца взял вратарь "Словацко".

В концовке первой половины игры Марлос с Мораесом выводили под удар Николая Матвиенко. Однако забить в этом тайме "Шахтеру" не удалось.

Во второй половине игры сразу после выхода Коваленко "Шахтер" повел в счете: Болбат отлично открылся на правом фланге и получил пас, который вывел его один на один с Трмалом. Сергей не пробил, чего от него ждал вратарь "Словацко", а отдал влево на Коваленко - тот расстрелял ворота чехов.

Активности "Шахтеру" в атаке добавил в конце встречи выход Даниила Сикана, которого пресс-служба "Шахтера" почему-то забыла упомянуть в заявке на матч. Сразу после выхода он прорывался по левому флангу и заставил массивных чешских защитников в один момент дважды нарушать правила.

30.01.2020. Regnum Sports Center (Анталия, Турция). Товарищеский матч

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Словацко" (Угерске-Градиште, Чехия) 1:0 (0:0)

Гол: Коваленко (56)

"Шахтер": Пятов, Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бондарь, 36), Степаненко (Маркос Антонио, 75), Патрик, Марлос (Тете, 75), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 56), Мораес (Сикан, 82).