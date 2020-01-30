Владимир Шаран: Акцентируем внимание на агрессивном футболе

Только во вторник "Александрия" вернулась в Украину после двухнедельного пребывания на тренировочном сборе в Турции, а уже 30-го января "горожане" вновь будут паковать чемоданы для очередного путешествия в эту страну. В период небольшого тайм-аута между двумя "турецкими" этапами подготовки к весенней части сезона главный тренер александрийской команды дал эксклюзивное интервью корреспонденту UA-Футбол.

- Во время пребывания в зимний период в Турции бывает, что случаются сильные дожди и ураганы. На этот раз с погодой было все в порядке? - интересуюсь у Шарана.

- Да. Уверен, что так считаем не только мы, но и все тренеры, которые находились вместе со своими командами в Турции. Этот сбор вообще был супер, такого раньше еще не было! Лишь однажды падал небольшой дождь, а остальные дни погода была солнечной.

- Если судить по итоговым результатам "Александрии" на первом турецком сборе, то напрашивается вполне логичное предположение: за период отпуска футболисты сильно соскучились по любимым делом. Не так ли?

- Честно говоря, за весь период моей тренерской деятельности я впервые приятно удивлен, что на первую тренировку, которое состоялось 10-го января, ребята подошли в хорошей форме. Хотя обычно бывает, что из отпуска футболисты возвращаются с лишним весом, и тому подобное. Но на этот раз они подошли к своим обязанностям должным образом. Беговая работа, которая была в Александрии в течение пяти дней, выполнялась в полном объеме. Было видно по Polar (так называются пульсометры, которые используются во время тестирований, тренировок и матчей – прим. В.К.), что они не валяли дурака, а отдыхали активно. Это имеет большое значение. Понятное дело, что потом подопечным было легче переносить нагрузки, демонстрируя неплохую игру и получая положительные результаты. Здесь в первую очередь следует учитывать физическую подготовку, а не обращать внимание на результат. А она после отпуска была на хорошем уровне.

- Судя по видеотрансляций контрольных матчей первого сбора, футболисты играли с упорством...

- Хорошие футбольные поля, удобное для проведения поединков вечернее время, хорошая погода – все это лишь способствовало продуктивной работе. А еще есть такое понятие как конкуренция. На тренировочном сборе находился 31 футболист, каждый из которых прекрасно осознавал: для того, чтобы остаться в "Александрии", нужно тщательно работать и максимально отдаваться работе. Поэтому, несмотря на результат, все ребята отрабатывали до последней минуты, чтобы проявить себя как можно лучше.

- Кто из спарринг-партнеров нанес вашим подопечным больше всего хлопот?

- Мне понравилось "Черно море". Эта болгарская команда действительно неплохая. Игра с ней вообще была равной, однако в определенных отрезках первого тайма соперник нас переигрывал. В поединке, который состоял из четырех таймов по тридцать минут каждый, было немало замен – и у "Черно море", и у нас. В итоге, в концовке матча мы болгар дожали. Приятно отметить, что в этом поединке порадовала наша молодежь.

- Похоже, что сбор вашей команды прошел под лозунгом "Меньше двух не забивать!".

- Действительно, забивали много. Но все же у меня есть претензии к подопечным. Мы создаем много комбинаций, которые отрабатываем на тренировках и которые служат примером из наших матчей в розыгрыше Лиги Европы и чемпионате Украины. Хотелось бы, чтобы таких конструктивных моментов было больше. Имею в виду контроль мяча с акцентом на быструю игру вперед с использованием флангов. То есть то, что называется агрессивный футбол. Именно это мне хочется видеть в исполнении нашей команды. А вот по обороне, то я не доволен, как мы действовали. Ведь соперникам тоже удавалось создавать моменты у наших ворот. Не сказал бы, что их было много, но они все же возникали.

- Нельзя не обратить внимание на такой факт: львиная доля мячей "Александрии" приходится на второй половине матчей – 14 из 20-ти забитых. Получается, что физические кондиции подопечных на данном этапе беспокойства у вас отнюдь не вызывают?

- Мы меняли состав: в первом тайме играли одни футболисты, во втором на поле появлялись другие. Большинство поединков ребята играли по сорок пять минут. Впрочем, на данном этапе я доволен физическими кондициями подопечных – здесь даже нет никаких вопросов! Выдерживать такие нагрузки, а на следующий день проводить матч и при этом неплохо двигаться – это не может не радовать. По качеству игры, то я не могу быть довольным. А вот по движению на этом сборе, то действительно получилось неплохо. У нас есть еще второй сбор, который предназначен для того, чтобы подтянуть тактические и технические действия.

- На первом сборе высокой результативностью отличились Денис Устименко и Дмитрий Шастал. Для вас это ожидаемый факт или приятная неожиданность?

- Честно говоря, на подобные вещи я не обращаю внимания – это ведь рабочие моменты. Конечно, приятно, что забивает Устименко, ведь мы не планировали брать его на второй сбор. Так же как и Мельника и Ивахно. Но ребята проявили себя достаточно неплохо, и, посоветовавшись с президентом клуба, мы решили взять их в Турцию на очередной этап подготовки. Нужно, чтобы эти игроки себя проявляли и в дальнейшем, росли в мастерстве. А претензии к Устименко и Шасталу у меня как были, так и остались. Собственно, как и к другим игрокам, которым еще нужно много и много работать. Однако вместе с тем следует сказать: конечно же, они молодцы, что забивали.

- Среди авторов "турецких" голов фигурирует и фамилия Василия Грицука, который больше года не играл из-за последствий тяжелой травмы. Как оцениваете его нынешнюю форму?

- Стоит отметить, что Грицук выдержал все нагрузки. Я думал, что, учитывая целый год отсутствия, во время январской работы ему будет труднее всего. Однако подготовился он как для этого периода времени неплохо, и сумел себя проявить. Конечно, ему еще нужно больше работать над отбором мяча, ведь сейчас, как я уже отмечал, мы акцентируем внимание на агрессивных действиях на половине поля соперника. Для этого у футболиста должны быть надлежащие кондиции, скорость, и самое главное – умение. И независимо от того, пропустил длительное время или нет, Грицуку над этим еще стоит немало работать. Впрочем, по отношению к работе претензий к нему нет. Он прекрасно понимает, что для него это шанс и поэтому пытается подтвердить свое мастерство. А оно, как показал первый сбор, от него никуда не делось. Об этом свидетельствуют пробития одиннадцатиметровых и передачи, которые он выполнял. Надеюсь, что на втором сборе Грицук проявит себя лучше.

- Насколько успели адаптироваться к "Александрии" новички команды?

- В целом этот процесс проходит нормально, чем я и доволен. Хотя, конечно, ребятам есть еще над чем работать по совершенствованию мастерства. В большей степени – в тактическом плане. По Вантуху, то школа столичного "Динамо" у него заметна. Другой новичок - Гордиенко - игрок опытный, и это сразу же бросается в глаза. Что же касается Мишенко, то видно, что он стремился проявить себя с лучшей стороны, однако в тактическом и техническом планах ему еще нужно работать и работать. А вот физически мы его подтянули неплохо: парень выдержал все тренировки, не пропустив ни одной из них.

- Сложилось такое впечатление, что в ходе тренировочного сбора ваша команда не оставила без подарка одному из именинников, которых в этот период было немало...

- Да, вы верно подметили. У нас уже сформировалась такая традиция: если у кого-то день рождения, то мы обычно что-то придумываем – делаем какие-то игры или же играем "команда на команду" для того, чтобы те, кто проиграл, исполняли песню для именинника. Ее мы продлили на первом турецком сборе, который также пришелся на день рождения президента нашего клуба Сергея Кузьменко. Мы ему сделали подарок, который был для него приятным – всей командой спели украинскую песню, которую я послал имениннику на Viber.

- Что в дальнейших планах?

- В пятницу снова отправляемся в Турцию. Вылетаем из Харькова в Анталию, а оттуда переедем в Белек. Как всегда, место второго сбора мы меняем. На этот раз дислоцируемся в отеле Susesi Luxury Resort, где есть отличные условия для проживания, восстановления, отдыха и тренировок. 2-го февраля проведем тестирование, а 3-го, 6-го, 9-го и 12-го числа сыграем очередные контрольные матчи. Причем, в две последние даты запланировано по два поединка в день.