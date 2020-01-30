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Итоги от Каштру. Тренер готов дать оценку каждому из игроков Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Держит все в голове

Итоги от Каштру. Тренер готов дать оценку каждому из игроков Шахтера
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру сразу после матча со "Словацко" (1:0) подвел итог первого турецкого сбора.

- На первый сбор были запланированы определенные цели, например, посмотреть на новых игроков. Это удалось благодаря вчерашнему и предыдущему матчам. Это было очень важно, чтобы сформировать о них свое мнение.

В сегодняшнем матче преследовали совсем другие цели. Вчера следили индивидуально за игроками. Сегодня смотрели на коллективную игру. Важно было активно реагировать на потерю мяча. Это удалось.

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Была цель - отличная работа оборонного блока, правильный контроль от линии обороны. Нужно было доминировать в игре. И это удалось.

Ребята очень устали, они получали серьезные нагрузки. Но игроки показали себя достойно, показали, что добавляют и в тренировках, и в матчах. Доволен сегодняшним матчем. Теперь 2 дня отдохнем и впереди - вторая часть подготовки. В общем я доволен.

- Уже определились, кто из новых игроков останется, а кто покинет команду?

- Все, что происходит внутри команды - будет решаться между тренером и администрацией. Все решения обнародуем. Сейчас в голове уже есть определенная оценка каждого игрока по итогам сбора.

Для них наша работа сложная, они не привыкли. Но когда ты в "Шахтере", то должен быть на высоком уровне. Каждый старался. У кого-то удавалось лучше, у кого-то - хуже.

- Марлос на позиции под нападающим - это эксперимент?

- Мы уже не экспериментируем, мы уверены. Марлос играл или вингера, или под нападающим в сезоне. У него очень хорошая техника, он умеет действовать в ограниченном пространстве, отличное видение поля. Осталось подобрать физическую форму. Я знаю его ценность на этих позициях.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк) Луиш Каштру тренировочный сбор
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Источник:
Ютуб ФК Шахтар

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