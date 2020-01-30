Днепр-1 - Аустрия. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Днепровский "Днепр-1" во время тренировочного сбора в Турции проводит сегодня свой 4-й поединок.

Во всех трех предыдущих поединках, с "ТСЦ", "Ягеллонией" и "Богемианс 1905" подопечные Дмитрия Михайленко только проигрывали.

Для сегодняшнего соперника, "Аустрии", это будет уже 5-й поединок на сборах. Притом в первых трех венцы громили соперников и забили 9, 7 и 5 голов соответственно.

Четвертый поединок австрийцы играют как раз сейчас (начался в 13:00) со словацким "Земплином". 15 февраля у них возобновляется розыгрыш Бундеслиги Австрии.

16.00. 30.01.2020

Турция, Белек. Стадион Gloria Sports Arena. Товарищеский матч

"Днепр-1" (Днепр, Украина) - "Аустрия" (Австрия, Вена)

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