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Днепр-1 - Аустрия. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Попытка №4

Днепр-1 - Аустрия. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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Днепровский "Днепр-1" во время тренировочного сбора в Турции проводит сегодня свой 4-й поединок.

Во всех трех предыдущих поединках, с "ТСЦ", "Ягеллонией" и "Богемианс 1905" подопечные Дмитрия Михайленко только проигрывали.

Для сегодняшнего соперника, "Аустрии", это будет уже 5-й поединок на сборах. Притом в первых трех венцы громили соперников и забили 9, 7 и 5 голов соответственно.

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Четвертый поединок австрийцы играют как раз сейчас (начался в 13:00) со словацким "Земплином". 15 февраля у них возобновляется розыгрыш Бундеслиги Австрии.

16.00. 30.01.2020

Турция, Белек. Стадион Gloria Sports Arena. Товарищеский матч

"Днепр-1" (Днепр, Украина) - "Аустрия" (Австрия, Вена)

Видеотрансляция матча

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В статье: Товарищеский матч Аустрия (Вена) Контрольный матч спарринг Днепр-1
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