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Ворскла - Дрита. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Соперники - клуб из родного города Шакири
Сегодня полтавская "Ворскла" проводит третий спарринг на сборах в Турции.
Предыдущие два, с польским "ЛКС" (Лодзь) и сербским "Радником" (Сурдулица), команда Максимова свела вничью.
Полтавчанам противостоит команда "Дрита" с косовского города Гьилани (Гнилане). Сейчас соперник полтавчан занимает 3 место в чемпионате Косово - после 17 туров отстает от лидера на 3 очка.
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15:00. 30.01.2020. Турция. Товарищеский матч
"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Дрита" (Гьилани, Косово)
Прямая видеотрансляция
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