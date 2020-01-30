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Ворскла - Дрита. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Соперники - клуб из родного города Шакири

Ворскла - Дрита. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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Сегодня полтавская "Ворскла" проводит третий спарринг на сборах в Турции.

Предыдущие два, с польским "ЛКС" (Лодзь) и сербским "Радником" (Сурдулица), команда Максимова свела вничью.

Полтавчанам противостоит команда "Дрита" с косовского города Гьилани (Гнилане). Сейчас соперник полтавчан занимает 3 место в чемпионате Косово - после 17 туров отстает от лидера на 3 очка.

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15:00. 30.01.2020. Турция. Товарищеский матч

"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Дрита" (Гьилани, Косово)

Прямая видеотрансляция

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В статье: Ворскла (Полтава) Дрита (Косово) чемпионат Косово
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