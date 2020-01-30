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Стало известно, в какой из турецких клубов может перейти Жерсон Родригеш
Игрок переедет в Турцию
Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес сменит клуб.
По информации Transfer Merkezi, люксембургский игрок перешел в турецкий "Анкарагюджю". По сообщениям других источников, Жерсон уже в Турции и в эти минуты проходит медосмотр.
Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес может переехать в Турцию, так как не получилось вернуться в Японию, откуда и переходил в "Динамо". Напомним, что с киевлянами на первый збор в Турцию Жерсон не ездил.
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Комментарии (2)
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Joyce (Donetsk)
30.01.2020 в 16:51
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vlotko (Броди)
30.01.2020 в 16:27
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