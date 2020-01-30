Стало известно, в какой из турецких клубов может перейти Жерсон Родригеш

Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес сменит клуб.

По информации Transfer Merkezi, люксембургский игрок перешел в турецкий "Анкарагюджю". По сообщениям других источников, Жерсон уже в Турции и в эти минуты проходит медосмотр.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес может переехать в Турцию, так как не получилось вернуться в Японию, откуда и переходил в "Динамо". Напомним, что с киевлянами на первый збор в Турцию Жерсон не ездил.