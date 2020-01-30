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Цыганык: Карпаты все еще должны Севилье 30% от суммы продажи Шведа в Селтик

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова про Карпаты

Цыганык: Карпаты все еще должны Севилье 30% от суммы продажи Шведа в Селтик
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал, как в "Карпатах" распределяются деньги, которые клуб получил за трансферы игроков.

"За полученные от трансферов деньги клуб какое-то время живет. Кому-то они отдают долги, кому-то – нет.

Например, когда "Карпаты" забирали из "Севильи" Шведа, то пообещали, что с последующей продажи игрока 30% они переведут испанскому клубу. Насколько мне известно, Шведа продали в "Селтик" почти за 2 миллиона евро, и эти 30% так и не перечислили "Севилье". Сейчас "Карпаты" уже должны испанскому клубу.

За Карраскаля деньги львовяне еще не получили, но все они, скорее всего, тоже пойдут "Севилье", - сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Цыганык Селтик (Глазго) Карпаты (Львов) Марьян Швед
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
30.01.2020 в 17:13
Карпати за часів Димінського завжди були командою з прибамбасом!
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