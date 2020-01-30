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Заря завершила первый сбор и вернулась в Украину

Премьер-лига
(1 голосов)

На второй сбор команда отправится 2 февраля

Заря завершила первый сбор и вернулась в Украину
Новина українською

"Заря" завершила свой первый зимний учебно-тренировочный сбор в Турции. В четверг 30 января "черно-белые" вернулись в Запорожье.

Игроки получат несколько выходных дней, а уже 2 февраля команда отправится в Турцию, где и проведет финальный этап сборов.

Напомним, что на первом сборе луганчане провели четыре спарринга. Сначала были обыграны "Нефтчи" - 4:0 и ЛКС "Лодзь" - 1:0. Затем последовала ничья с "Пястом" - 0:0 и в завершении "черно-белые" обыграли сербский "Вождовац" - 2:0.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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