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Коваленко: В каждом из четырех спаррингов было сложно

Премьер-лига
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Хавбек рассказал о спаррингах на турецком сборе

Коваленко: В каждом из четырех спаррингов было сложно
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Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал о победе команды над чешским "Словацко" (1:0).

"Игралось нормально. Конечно, утром было немного тяжело. Вышло солнышко, стало немного жарко. Возможно, потому в начале матча не сильно были готовы функционально.

В каждой из четырех контрольных игр было сложно. Я рад, что мы победили в последней из них и теперь отдохнем с хорошим настроением. Все немного подустали, находясь в одном месте в закрытых условиях. Отдохнем и будем готовиться к "Бенфике", — сказал Коваленко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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