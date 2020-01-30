Коваленко: В каждом из четырех спаррингов было сложно

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал о победе команды над чешским "Словацко" (1:0).

"Игралось нормально. Конечно, утром было немного тяжело. Вышло солнышко, стало немного жарко. Возможно, потому в начале матча не сильно были готовы функционально.

В каждой из четырех контрольных игр было сложно. Я рад, что мы победили в последней из них и теперь отдохнем с хорошим настроением. Все немного подустали, находясь в одном месте в закрытых условиях. Отдохнем и будем готовиться к "Бенфике", — сказал Коваленко.