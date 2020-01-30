Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Карпат: Договор по земле будет подписан не с кипрскими офшорами
Мыльная опера продолжается
Директор развития инфраструктуры "Карпат" Олег Солдатенко рассказал о своем видении ситуации с передачей земли стадиона "Украина" в льготную аренду клубу. Напомним, что конечными бенефициарами ТОВ КПФ "Карпаты" являются две компании, которые зарегистрированны на Кипре.
"Речь идет о долгосрочной льготной аренде территории стадиона "Украина" и верхних/нижних полей. Все эти участки остаются в коммунальной собственности, о продаже или передаче в частную собственность речи не идет – тут есть полное взаимопонимание клуба и городской власти.
Не нужно писать, что 8 гектаров земли возле стадиона – это и есть территория существующего стадиона. Стадион "Прогресс" принадлежит "Карпатам". Формализовав земельные участки, у клуба появится возможность начать реконструкцию в два этапа.
Сначала верхние и нижние поля, стадион "Прогресс", потому что нужно заниматься качественной подготовкой всех возрастных групп. Разве это не часть концепции развития футбольного клуба?
Юридически все договора заключаются с ТОВ КПФ "Карпаты", которое зарегистрировано в Украине, является участником соревнований, а не с кипрскими офшорами.
Получив эти активы, клуб становится инвестиционно привлекательным, как для нынешнего владельца, так и для других инвесторов.
Напомню, что еще в июле за утверждение генерального плана территории по стадиону "Украина" депутаты проголосовали единогласно. Они прекрасно понимали, с чем клуб придет на сессию в следующий раз. Почему так изменились их настроения – вопрос риторический", – сказал Солдатенко.
Новости по теме
- 22:00 Украинские Козловский: Я готов сложить с себя полномочия президента Руха и на год стать и.о. чего-то там Карпат
- 16:35 Украинские Цыганык: Карпаты все еще должны Севилье 30% от суммы продажи Шведа в Селтик
- 17:38 Украинские Ящишин: Возможно, если Карпаты не получат эту землю, то прекратят свое существование