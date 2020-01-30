Директор Карпат: Договор по земле будет подписан не с кипрскими офшорами

Директор развития инфраструктуры "Карпат" Олег Солдатенко рассказал о своем видении ситуации с передачей земли стадиона "Украина" в льготную аренду клубу. Напомним, что конечными бенефициарами ТОВ КПФ "Карпаты" являются две компании, которые зарегистрированны на Кипре.

"Речь идет о долгосрочной льготной аренде территории стадиона "Украина" и верхних/нижних полей. Все эти участки остаются в коммунальной собственности, о продаже или передаче в частную собственность речи не идет – тут есть полное взаимопонимание клуба и городской власти.

Не нужно писать, что 8 гектаров земли возле стадиона – это и есть территория существующего стадиона. Стадион "Прогресс" принадлежит "Карпатам". Формализовав земельные участки, у клуба появится возможность начать реконструкцию в два этапа.

Сначала верхние и нижние поля, стадион "Прогресс", потому что нужно заниматься качественной подготовкой всех возрастных групп. Разве это не часть концепции развития футбольного клуба?

Юридически все договора заключаются с ТОВ КПФ "Карпаты", которое зарегистрировано в Украине, является участником соревнований, а не с кипрскими офшорами.

Получив эти активы, клуб становится инвестиционно привлекательным, как для нынешнего владельца, так и для других инвесторов.

Напомню, что еще в июле за утверждение генерального плана территории по стадиону "Украина" депутаты проголосовали единогласно. Они прекрасно понимали, с чем клуб придет на сессию в следующий раз. Почему так изменились их настроения – вопрос риторический", – сказал Солдатенко.