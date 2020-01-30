УАФ опубликовала список ближайших матчей, в которых будет задействована система VAR

Комитет арбитров УАФ опубликовал список ближайших матчей УПЛ и Кубка Украины, в которых будет задействована система VAR.

Впервые в УПЛ VAR будет использован в матче 19-го тура "Динамо" — "Ворскла". Встреча состоится 22 февраля. 23 февраля VAR также будет задействован на матче "Шахтер" — "Десна".

В 20-м туре система будет на матчах "Днепр-1" – "Динамо" и "Заря" – "Олимпик".

В 21-м туре – "Динамо" – "Колос" и "Шахтер" – "Днепр-1".

В 22-м туре – "Александрия" – "Динамо" и "Днепр-1" – "Мариуполь".

Также есть назначение на матчи 1/4-й Кубка Украины – "Динамо" – "Александрия" и "Десна" – "Ворскла".

Также сообщается, что в списке возможны изменения.