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УАФ опубликовала список ближайших матчей, в которых будет задействована система VAR

Премьер-лига
(2 голосов)

Четыре матча Динамо и два поединка Шахтера в ближайших четырех турах

УАФ опубликовала список ближайших матчей, в которых будет задействована система VAR
Новина українською

Комитет арбитров УАФ опубликовал список ближайших матчей УПЛ и Кубка Украины, в которых будет задействована система VAR.

Впервые в УПЛ VAR будет использован в матче 19-го тура "Динамо" — "Ворскла". Встреча состоится 22 февраля. 23 февраля VAR также будет задействован на матче "Шахтер" — "Десна".

В 20-м туре система будет на матчах "Днепр-1" – "Динамо" и "Заря" – "Олимпик".

В 21-м туре – "Динамо" – "Колос" и "Шахтер" – "Днепр-1".

В 22-м туре – "Александрия" – "Динамо" и "Днепр-1" – "Мариуполь".

Также есть назначение на матчи 1/4-й Кубка Украины – "Динамо" – "Александрия" и "Десна" – "Ворскла".

Также сообщается, что в списке возможны изменения.

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В статье: VAR
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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
30.01.2020 в 19:39
вопрос--почему такое внимание к двум командам ДК и днепр 1-- ах три раза из трех--- что ни так сними ..или это игры тура
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Hugo64 (PARIS)
30.01.2020 в 19:37
пишу комментарии а их не выставляют в чем проблема
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