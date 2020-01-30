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УАФ опубликовала список ближайших матчей, в которых будет задействована система VAR
Четыре матча Динамо и два поединка Шахтера в ближайших четырех турах
Комитет арбитров УАФ опубликовал список ближайших матчей УПЛ и Кубка Украины, в которых будет задействована система VAR.
Впервые в УПЛ VAR будет использован в матче 19-го тура "Динамо" — "Ворскла". Встреча состоится 22 февраля. 23 февраля VAR также будет задействован на матче "Шахтер" — "Десна".
В 20-м туре система будет на матчах "Днепр-1" – "Динамо" и "Заря" – "Олимпик".
В 21-м туре – "Динамо" – "Колос" и "Шахтер" – "Днепр-1".
В 22-м туре – "Александрия" – "Динамо" и "Днепр-1" – "Мариуполь".
Также есть назначение на матчи 1/4-й Кубка Украины – "Динамо" – "Александрия" и "Десна" – "Ворскла".
Также сообщается, что в списке возможны изменения.