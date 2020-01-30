Грицук: Динамо есть Динамо. С ним будет непросто

Полузащитник "Александрии" Василий Грицук рассказал о том, как проходил первый учебно-тренировочный сбор команды в Турции.

- В Турцию поехало большое количество футболистов, и те ребята, которые больше играли в чемпионате, на сборах играли меньше. В основном играли молодые футболисты и новички команды. Поэтому, благодаря количеству игр и набирали. Погода в этот раз приятно удивила. Обычно в это время года там дожди, и мы почти всегда играли под дождем. На этот раз нам повезло. Нам удалось много забить командам-соперникам (19 мячей). Надо учитывать что эти клубы также находились на сборах, поэтому экспериментировали с составами, просматривая, как и мы, новичков и молодых. В противостояниях соперники выглядели достойно, и сказать, что были слабее нас, то нет. У каждой из команд были свои задачи. У нас также много молодых было на просмотре, которые своим трудом на поле, доказывали тренерскому штабу, что могут играть в основе.

- Как команда приняла молодых игроков и новичков?

- Молодежь с нами работает постоянно, здесь не было каких-либо неудобств. Мы их знаем, они нас знают. А новичков... Например, Артема Гордиенко мы знали давно, уже встречались на футбольных полях. Парень неплохой. Рому Вантуха знаем немного меньше, но он игрой за "Олимпик" зарекомендовал себя с довольно неплохой стороны, поэтому в коллектив, как говорится, "влился" нормально. Бодю Мышенко мы знаем меньше, потому что он играл в Беларуси, но, все равно коллектив принял его нормально. Мы всегда помогаем новичкам, поэтому, я думаю, у этих игроков с микроклиматом в команде проблем не возникло.

- Как лично для тебя прошел этот сбор?

- Я почти год не играл на поле в составе команды. Скажу честно, соскучился по игре на поле. После операции у меня выпало два-три месяца. Затем реабилитация, приходил в форму. Поэтому на сборе было не скажу что очень трудно, так, средне. И подготовка, которая была в течение года помогла на поле. Если бы я вообще ничего не делал после травмы, было бы гораздо труднее.

- Эти контрольные матчи показали, что "Александрия" играет сыграно, чувствовалось взаимопонимание на поле между молодыми игроками и старожилами. Это тактические наработки или спонтанно получалось?

- Нет, конечно мы мало работали на тактику, потому что игры были через день - два, и особенно тренировать тактические ходы не было возможности. Поэтому на поле играли за счет наигранности. Команда у нас не такая, как была раньше, когда состав менялся по 8-10 футболистов. Все равно, костяк команды остается, и те ребята, которые вливаются в коллектив, им просто несколько легче: они видят рисунок игры. И это не так трудно, поэтому они выходят по 2-3 исполнителя, мы им подсказываем, и это принесло свои результаты.

- Как встретили дома?

- Переезды, перелеты, пересадки - трудно, но когда знаешь, что дома тебя ждут родные и близкие, на это не обращаешь внимания. Когда мы прилетели в Киев, я сразу сделал видеозвонок семье. Дети увидели меня и обрадовались: "Папа, ты уже прилетел в Украину! Все, мы к тебе! "Уже вижу - курти одевают. "Куда вы ко мне, я в Киеве, а вы в Кривом Роге? Подождите немного, я скоро буду". Они просто соскучились по мне. Да и я тоже за ними.

- Заглядывая в будущее, по твоему мнению, шансы в борьбе за бронзовые медали у команды и с "Десной", и с "Зарей"?

- Шансы всегда есть. Наша команда это подтвердила в прошлом году выиграв бронзу у той же "Зари", которая в последние годы занимала третье место чемпионата. Конечно, усиление у команд есть, та же "Десна", "Заря"... Но нашей команде будет не то чтобы легче, а привычнее, потому что наш коллектив на протяжении нескольких лет остался неизменным и, мне кажется, что только благодаря этому мы уже выиграем , потому что все знают друг друга, и понимают с полуслова. Считаю, нам помогут и новички команды. Нам достаточно просто, но ничего невозможного нет. Будет непросто с киевским "Динамо", потому что "Динамо" есть "Динамо". Но все равно мы идем к цели вместе.