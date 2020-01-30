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Анкарагюджю арендует Жерсона Родригеса до конца сезона
Трансфер должны провернуть до 1 февраля
Украинские источники, близкие к "Динамо", подтверждают информацию о том, что вингер киевлян Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком "Анкарагюджю".
Как сообщает портал FC Dynamo Nation, турецкий клуб арендует игрока до конца текущего сезона.
Сейчас футболист проходит медобследование и ожидается, что официально о трансфере будет объявлено сегодня-завтра.
Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес может переехать в Турцию, так как не получилось вернуться в Японию, откуда и переходил в "Динамо". Напомним, что с киевлянами на первый сбор в Турцию Жерсон не ездил.