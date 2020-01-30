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Анкарагюджю арендует Жерсона Родригеса до конца сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансфер должны провернуть до 1 февраля

Анкарагюджю арендует Жерсона Родригеса до конца сезона
Новина українською

Украинские источники, близкие к "Динамо", подтверждают информацию о том, что вингер киевлян Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком "Анкарагюджю".

Как сообщает портал FC Dynamo Nation, турецкий клуб арендует игрока до конца текущего сезона.

Сейчас футболист проходит медобследование и ожидается, что официально о трансфере будет объявлено сегодня-завтра.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес может переехать в Турцию, так как не получилось вернуться в Японию, откуда и переходил в "Динамо". Напомним, что с киевлянами на первый сбор в Турцию Жерсон не ездил.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес Анкарагюджю
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Источник:
fc dynamo nation

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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
30.01.2020 в 18:57
А когда пришел кричали звезда .хана ШАХТЕРУ будет .или просто тренер...
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ПетроФ (Луцьк)
30.01.2020 в 19:36
крисчанин згадай сільки кротів вештається по світу в арендах
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adey (Korosten)
30.01.2020 в 18:22
и проверим заодно... может быть теперь они даже не вылетят в низший дивизион.
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