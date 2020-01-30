Анкарагюджю арендует Жерсона Родригеса до конца сезона

Украинские источники, близкие к "Динамо", подтверждают информацию о том, что вингер киевлян Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком "Анкарагюджю".

Как сообщает портал FC Dynamo Nation, турецкий клуб арендует игрока до конца текущего сезона.

Сейчас футболист проходит медобследование и ожидается, что официально о трансфере будет объявлено сегодня-завтра.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес может переехать в Турцию, так как не получилось вернуться в Японию, откуда и переходил в "Динамо". Напомним, что с киевлянами на первый сбор в Турцию Жерсон не ездил.