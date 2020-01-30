Четыре поражения в четырех матчах. Днепр-1 разгромно проиграл Аустрии

В четверг 30 января "Днепр-1" провел свой очередной, четвертый по счету спарринг на турецком сборе. И снова проиграл. На сей раз – венской "Аустрии".

В первом тайме австрийцы владели ощутимым преимуществом и вполне закономерно повели в счете.

В перерыве Дмитрий Михайленко кардинальным образом изменил состав, что несколько расшевелило команду. В атаке днепровцы начали играть активнее, но проблемы в обороне никуда не делись.

На 59-й минуте Лопыренок привез пенальти (который австрийцы реализовали), а еще через 5 минут и вовсе заработал второй "горчичник" и самоустранился (по договоренности команд, его заменил Беляев).

Ну ив конце матча "Аустрия" раскатала классическую контратаку и довела счет до разгромного. 0:3. Пока что у "Днепра-1" с результатом в спаррингах не клеится.

Днепр-1 - Аустрия (Вена, Австрия) 0:3

Голы: 34, 59, с пенальти, 80

Удаление: Лопыренок (63, вторая желтая карточка).

Днепр-1: Валерий Юрчук (Андрий Клищук, 60), Владимир Полевой (Владислав Шаповал, 46), Сергей Логинов (Максим Лопиренок, 46, Александр Беляев, 66), Папа Гуйе (Александр Сваток, 46), Владимир Адамюк (Алексей Чичиков, 60), Арсений Батагов (Сергей Кравченко), Александр Снежко (Франсиско Ди Франко , 46), Игорь Когут (Юрий Вакулко, 46), Александр Назаренко (Дмитрий Коркишко, 46), Лукас Тейлор (Сергей Булеца, 46), Алексей Хобленко (Владислав Супряга, 46).