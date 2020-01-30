Первый сбор завершен. Шахтер вернулся в Киев

Завершился первый этап предсезонной подготовки "Шахтера" в Турции.

Вечером 30 января "оранжево-черные" прилетели в Киев.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру предоставил футболистам два выходных, а затем команда вернется в Белек.

Второй тренировочный сбор в Турции, в ходе которого запланировано 4 матча, продлится со 2 по 9 февраля.