Премьер-лига
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Первый сбор завершен. Шахтер вернулся в Киев
Горняки получили два дня выходных
Завершился первый этап предсезонной подготовки "Шахтера" в Турции.
Вечером 30 января "оранжево-черные" прилетели в Киев.
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру предоставил футболистам два выходных, а затем команда вернется в Белек.
Второй тренировочный сбор в Турции, в ходе которого запланировано 4 матча, продлится со 2 по 9 февраля.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
30.01.2020 в 19:38
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