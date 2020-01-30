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Первый сбор завершен. Шахтер вернулся в Киев

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки получили два дня выходных

Первый сбор завершен. Шахтер вернулся в Киев
Новина українською

Завершился первый этап предсезонной подготовки "Шахтера" в Турции.

Вечером 30 января "оранжево-черные" прилетели в Киев.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру предоставил футболистам два выходных, а затем команда вернется в Белек.

Второй тренировочный сбор в Турции, в ходе которого запланировано 4 матча, продлится со 2 по 9 февраля.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
30.01.2020 в 19:38
а чого не в Донецьк?
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