Два гола и три удаления. Ворскла разошлась боевым миром с Дритой

Полтавская "Ворскла" на сборе в Турции продолжает коллекционировать ничейные результаты. В четверг 30 января полтавчане разошлись миром с представителем Косово "Дритой".

Впрочем, сказать, что игра была товарищеской нельзя. Уже на 39-й минуте у полтавчан был удален Белый (с правом замены), а под занавес матче удаления заработали Кулач и игрок "Дриты", которые что-то не поделили между собой.

В перерыве между выяснениями отношений "Дрита" открыла счет в начале второго тайма, а Кулач через 15 минут сравнял.

Также отдельно стоит сказать, что первый матч за полтавчан сыграл новичок команды Евгений Опанасенко.

"Ворскла" - "Дрита" (Косово) 1:1

Голы: Кулач (76) - (59).

"Ворскла" (1-й тайм): Ткаченко, Альюне, Мартыненко, Якубу, Мельничук, Скляр, Стрижак, Белый (Опанасенко, 39), Артур, Габелок, Степанюк.

"Ворскла" (2-й тайм): Резник (Фесюн, 87), Чеснаков, Баенко, Пердута, Сапай, Опанасенко, Луизао, Кане, Шехич (Кулач, 68), Щербак, Васин.

Удаление: Белый (39, с правом замены), Кулач (83) - игрок "Дриты" (83)