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Валерий Бондарь: Ожидалось, что сыграю меньше, но травмировался Исмаили

Премьер-лига
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Валерий заменил травмированного Исмаили

Валерий Бондарь: Ожидалось, что сыграю меньше, но травмировался Исмаили
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу в спарринге над "Словацко" (1:0).

"Отлично себя чувствую. Ожидалось, что сыграю меньше, потому что мы обсуждали это с доктором, но сложилась такая ситуация, что Исмаили травмировался. Нормально физически себя чувствую. Думаю, тактически немного подтянуть и все нормально будет.

Хороший спарринг. Неплохая команда. Думаю, что требовалось – мы выполнили. Разыгрывали сзади втроем, вчетвером. Решать уже тренерам, как разбирать. Считаю, провели хороший спарринг", – сказал Бондарь.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ТК Футбол

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