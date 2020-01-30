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Валерий Бондарь: Ожидалось, что сыграю меньше, но травмировался Исмаили
Валерий заменил травмированного Исмаили
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу в спарринге над "Словацко" (1:0).
"Отлично себя чувствую. Ожидалось, что сыграю меньше, потому что мы обсуждали это с доктором, но сложилась такая ситуация, что Исмаили травмировался. Нормально физически себя чувствую. Думаю, тактически немного подтянуть и все нормально будет.
Хороший спарринг. Неплохая команда. Думаю, что требовалось – мы выполнили. Разыгрывали сзади втроем, вчетвером. Решать уже тренерам, как разбирать. Считаю, провели хороший спарринг", – сказал Бондарь.