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Каштру: Шахтер всегда был командой, которая забивает огромное количество голов
Итоги первого сбора от тренера горняков
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итог первого турецкого сбора команды.
"Знаю, что будем полностью готовы, когда начнутся официальные матчи. Для меня сейчас самое главное, чтобы игроки ни в коем случае не травмировались. К сожалению, есть травма у Соломона, Кривцова. Надеюсь, они не будут так сложны.
Для нас сейчас самое главное – развивать работу без травмированных. Стараемся это делать. Доволен, что мы сделали в течение первого сбора.
Сейчас мы больше сконцентрированы на потере мяча, нашей обороне, линии позиционирования, расстоянии между линиями. Первый сбор был больше об этом.
С ребятами, которые играют в первой линии атаки, будем еще отрабатывать на втором сборе. "Шахтер" всегда был командой, которая забивает огромное количество голов в течение чемпионата. Без всяких сомнений, будем продолжать в том же духе. Время придет", – сказал Каштру.