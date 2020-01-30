Динамо вернется к работе в последний день января

После завершения первого межсезонного сбора в турецком Белеке игроки "Динамо" получили два выходных.

Уже в пятницу, 31 января, команда вновь соберется на базе "Динамо" и проведет вечернюю тренировку. Еще одно занятие "бело-синие" проведут в субботу, а в воскресенье, 2 февраля, рано утром снова отправятся в Турцию.

Напомним, во время второго сбора динамовцы проведут еще шесть контрольных матчей.