Премьер-лига
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Динамо вернется к работе в последний день января
31-го числа
После завершения первого межсезонного сбора в турецком Белеке игроки "Динамо" получили два выходных.
Уже в пятницу, 31 января, команда вновь соберется на базе "Динамо" и проведет вечернюю тренировку. Еще одно занятие "бело-синие" проведут в субботу, а в воскресенье, 2 февраля, рано утром снова отправятся в Турцию.
Напомним, во время второго сбора динамовцы проведут еще шесть контрольных матчей.
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Источник:ФК Динамо
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