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Степаненко: Много раз видел, когда ребята приходили, сыграли один-два матча и думали, что на этом все заканчивается

Премьер-лига
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Тарас Степаненко рассказал о перспективах молодых игроков в Шахтере

Степаненко: Много раз видел, когда ребята приходили, сыграли один-два матча и думали, что на этом все заканчивается
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мнением о молодых футболистах.

- Сравни свои первые сборы и сейчас.

– Сейчас уже к сборам готовлюсь. Знаю, что нужно делать, чтобы легче нагрузки переносить. Конечно, раньше ничего этого не знал. Если честно, нагрузки были больше.

Португальская школа в этом плане более мягкая, более специфические игровые упражнения. Нет кроссов, скоростной выносливости. Всегда работаем с мячами, тактические упражнения.

- Кто быстрее всех из молодых влился в команду за последние несколько лет?

– Коваленко давно в команде. Матвиенко. Очень понравилось, как Додо вошел из бразильских футболистов, Тете.

Сейчас из молодых, которые с нами тренируются, очень понравился Бондаренко. Видно, что парень работает хорошо, понимает, что от него просят. Это те качества, которые я ценю. Думаю, он будет хорошим футболистом, если будет продолжать работать.

Молодым футболистам в любом случае надо работать, не останавливаться, не обижаться. Много раз видел, когда ребята приходили, сыграли один-два матча и думали, что на этом все заканчивается. Так и я думал, когда пришел в "Шахтер". Сыграл один-два удачных матча и думал, что буду играть постоянно.

Нет, на каждой тренировке ты должен работать больше, доказывать, слушать, впитывать, что говорит тренер, опытные ребята, и показывать это на поле.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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