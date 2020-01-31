Коуч ФК Львов: Не удается усилиться так, как я хотел

Преимущественно с мячами и в режиме тренировок два раза на день работает на побережье Средиземного моря ПФК "Львов". В распоряжении Егише Меликяна 19 футболистов. Еще несколько наставник "сине-золотых львов" просматривает. Отсутствие значительной активности на трансферном рынке тренера не смущает, ведь костяк команды сохранился. Поэтому прививать тренерскую философию будет значительно проще.

"Не удалось в трансферное окно усилиться так, как мы хотели. Но это не значит, что у нас есть проблемы, - отметил Егише Меликян. - Мы просто будем выходить на игру и каждого матча бороться за очки. А там покажем, на что мы способны во время чемпионата. Усиление команды было важно для таких задач. Но я сейчас хочу просто настроиться на каждый матч и пытаться взять очки. Как у нас получится дальше - покажет время".

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Паузу в подготовке наставник решил уделить тактической игре своих подопечных. А о том, что команда пока подписала трех игроков, то в этом Меликян видит как свои преимущества, так и недостатки.

"Это и плюс, и минус. Плюс в том, что и система игры, в которую мы играем, ту модель игры - команда понимает. Здесь проблем не будет. Минус в том, что новые игроки были нужны для того, чтобы в команде была конкуренция. Еще один минус - в весенней части чемпионата нас ждет 14 матчей. Поэтому надо иметь длинную скамейку запасных", - подытожил Егише Меликян.