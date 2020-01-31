  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Коуч ФК Львов: Не удается усилиться так, как я хотел
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коуч ФК Львов: Не удается усилиться так, как я хотел

Премьер-лига
(1 голосов)

14 матчей и потребность в длинной скамейке запасных

Коуч ФК Львов: Не удается усилиться так, как я хотел
Новина українською

Преимущественно с мячами и в режиме тренировок два раза на день работает на побережье Средиземного моря ПФК "Львов". В распоряжении Егише Меликяна 19 футболистов. Еще несколько наставник "сине-золотых львов" просматривает. Отсутствие значительной активности на трансферном рынке тренера не смущает, ведь костяк команды сохранился. Поэтому прививать тренерскую философию будет значительно проще.

"Не удалось в трансферное окно усилиться так, как мы хотели. Но это не значит, что у нас есть проблемы, - отметил Егише Меликян. - Мы просто будем выходить на игру и каждого матча бороться за очки. А там покажем, на что мы способны во время чемпионата. Усиление команды было важно для таких задач. Но я сейчас хочу просто настроиться на каждый матч и пытаться взять очки. Как у нас получится дальше - покажет время".

Читайте такжеЗащитник ФК Львов высказался о строгости Меликяна и планах относительно еврокубков

Паузу в подготовке наставник решил уделить тактической игре своих подопечных. А о том, что команда пока подписала трех игроков, то в этом Меликян видит как свои преимущества, так и недостатки.

"Это и плюс, и минус. Плюс в том, что и система игры, в которую мы играем, ту модель игры - команда понимает. Здесь проблем не будет. Минус в том, что новые игроки были нужны для того, чтобы в команде была конкуренция. Еще один минус - в весенней части чемпионата нас ждет 14 матчей. Поэтому надо иметь длинную скамейку запасных", - подытожил Егише Меликян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Егише Меликян тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Львів

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...