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Пасич оценил в процентах готовность Олимпика к весенней части чемпионата

Премьер-лига
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Пасич оценил в процентах готовность Олимпика к весенней части чемпионата
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Полузащитник донецкого "Олимпика" Евгений Пасич рассказал о впечатлениях от первого турецкого сбора своей команды.

Евгений уверяет, что остались только положительные воспоминания.

"За время отпуска все соскучились по футболу и один за другим. Особых нагрузок не было, мы больше работали над тактикой. Что касается спаррингов, то нам противостояли интересные команды, неуступчивые, но радует то, что мы смогли навязать им всем свою игру.

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Думаю, команда готова на 75 процентов. Есть еще некоторые тактические аспекты, которые нам необходимо подтянуть. "Олимпик" будет бороться за первую шестерку, это могу сказать точно", - заверил Евгений.

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В статье: Олимпик (Донецк) УПЛ Евгений Пасич тренировочный сбор
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Источник:
ФК Олімпік

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