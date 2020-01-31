Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пасич оценил в процентах готовность Олимпика к весенней части чемпионата
И цель команды
Полузащитник донецкого "Олимпика" Евгений Пасич рассказал о впечатлениях от первого турецкого сбора своей команды.
Евгений уверяет, что остались только положительные воспоминания.
"За время отпуска все соскучились по футболу и один за другим. Особых нагрузок не было, мы больше работали над тактикой. Что касается спаррингов, то нам противостояли интересные команды, неуступчивые, но радует то, что мы смогли навязать им всем свою игру.
Думаю, команда готова на 75 процентов. Есть еще некоторые тактические аспекты, которые нам необходимо подтянуть. "Олимпик" будет бороться за первую шестерку, это могу сказать точно", - заверил Евгений.
Новости по теме
- 09:21 Украинские Сравнить середнячков Украины и Словакии: Спартак - Олимпик 0:1. Обзор товарищеской игры
- 16:35 Украинские Динамо - худший клуб УПЛ по разнице между ожидаемыми и реальными набранными очками
- 17:19 Украинские Гришко: Санжар – свой человек, а Жулио Сезар – другой менталитет, язык, все другое