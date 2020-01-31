Экс-полузащитник Шахтера сказал, что будет настоящей катастрофой для Динамо

Хавбек донецкого "Шахтера" (1994-2000 лет) и национальной сборной Украины (1998-2000) Сергей Ковалев изложил свои прогнозы по завершению чемпионата Украины в Премьер-лиге и ее пополнение из лиги Первой.

Сергей убежден, что "Шахтер" станет чемпионом, а ФК "Мариуполь" возьмет 6 место.

"В нашем чемпионате ликвидировать 14-очковое отставание невозможно, несмотря на то, что впереди еще 14 матчей. Считаю, "Шахтер" станет чемпионом", - уверен экс-"горняк".

Поразмышлял Сергей Ковалев и о извечном сопернике своего бывшего клуба.

Если "Динамо" займет третье место, это будет катастрофой для команды, тренерского штаба и руководства клуба. Поэтому динамовцы сделают все, чтобы этого не допустить. Считаю, что именно киевляне будут вторыми, а третье место я отдам "Заре".

Элитный дивизион покинет, по мнению Ковалева, команда из Львова.

"Какой-то хаос творится в "Карпатах", - удивляется экс-игрок "Шахтера". - В такой ситуации, когда есть задолженности по зарплатам, идет практически весь основной состав, тренерскому штабу очень сложно будет дать результат. Думаю, ближе всех к Первой лиги именно "Карпаты".

Зато на пополнение элитного дивизиона в следующем сезоне претендуют сразу 8 клубов Первой лиги.

"Я поставлю на "Рух", "Волынь" и "Ингулец". Знаю, что в этих клубов стабильное финансирование, есть исполнители под эти задачи, поэтому мечты руководства этим командам воплотить в жизнь вполне реально", - добавил Ковалев.