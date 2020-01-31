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Люксембургский защитник Карпат оценил игру новичка команды

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Люксембургский защитник Карпат оценил игру новичка команды
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Центральный защитник львовских "Карпат" Тим Халл сказал свое мнение об игре грузинского новичка команды Андро Гиоргадзе и поделился впечатлениями от начала тренировочного сбора.

Тим заверил, что чувствует себя вполне хорошо после 90 сыгранных минут в спарринге со "Слованом".

"В первые дни сборов было трудно, но сейчас мы набираем форму и постепенно втягиваемся в тренировочный процесс. Я выполнял беговую работу вместе с Егором Назариной, ведь мы отыграли весь матч со "Слованом", поэтому тренеры составили нам индивидуальную восстановительную программу. А вот вечером мы с Егором уже занимались вместе со всей командой", - вспоминает Халл.

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Люксембургский центрбэк считает, что его коллега по амплуа Андро Гиоргадзе существенно усилит команду.

"Он обладает хорошими качествами, прежде всего - силой и скоростью, - комментирует Тим. - Андро - игрок, который уже имеет за спиной опыт игры в чемпионате Украины и сможет нам помочь. Мы нашли с ним общий язык, ведь он хорошо знает английский, поэтому никаких проблем с коммуникацией у нас не возникает".

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В статье: Карпаты (Львов) Егор Назарина Андро Гиоргадзе Тим Халл тренировочный сбор
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Источник:
ФК Карпати

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