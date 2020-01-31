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Нападающий Олимпика поделился ожиданиями от следующего тренировочного сбора

Премьер-лига
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Опять в Турцию

Нападающий Олимпика поделился ожиданиями от следующего тренировочного сбора
Новина українською

Форвард "Олимпика" Максим Дегтярев считает, что первые сборы команды прошли на высоком уровне.

Это, по его мнению, касается не только тренировочного процесса и спаррингов, но и условий пребывания в Анталии.

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"Мы живем в прекрасном отеле на берегу Средиземного моря, тренируемся на великолепных полях, нам противостояли хорошие соперники. Хочется лишь поблагодарить за все президента.

Команда, считаю, готова процентов на 70, но еще есть второй сбор. Не сомневаюсь, что наш тренерский штаб сможет подготовить команду на все 100!", - выразил мнение Дегтярев.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Максим Дегтярев Висенте Гомес тренировочный сбор
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Источник:
ФК Олімпік

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